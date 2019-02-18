二手成交：柏麗豪園兩房戶連車位670萬沽

利嘉閣地產助理分區董事黃永全透露，元朗柏麗豪園新近錄得2座高層E室成交，單位實用面積約587方呎，建築面積約695方呎，採兩房兩廳間隔，座向東北。單位原開價680萬港元連車位放售，經議價後減約10萬元或約1.5%，最終以670萬元獲承接，折合實用面積呎價約11,414元，而建築面積呎價則約9,640元。



據悉，原業主約於2016年1月，以約510萬元買入上述單位，持貨剛滿3年，SSD鬆綁即轉手，現帳面獲利約160萬元，賺價約31%。



柏麗豪園本月份至今暫錄兩宗二手成交，平均實用面積呎價約10,336元，屋苑現時約有8個放盤，最低入場價由約680萬元起。



－－－－－－



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/