【即市分析】美國精英國都唔笨　中興最強

東方產經「北水頭等倉」專欄作者司慕渢：正當美國打鑼打鼓，叫各國考慮安全理由，唔好用中國5G設備。外媒報道，英國國家網絡安全中心(NCSC)發表報告指可降低使用華為5G通訊網絡時的風險，意味英國電訊商可考慮使用中國5G產品，其他國家電訊商亦可以幫襯英國採取相關的安全措施，便可安全使用價廉物美的中國5G產品。所以話，講精明，英國始終高美國一班，美國發動貿易戰，為着美國優先利益叫大家拒用中國5G產品，但英國都唔會任由美國舞弄，仲可能有方法乘機撈一畢！



受相關消息帶動，中國5G股即時醒神番晒，其中中國鐵塔(00788)及京信通信(02342)現同升逾3%。中興通訊(00763)股價現升逾7%，報19.38元，成交已逾3億元。走勢上，中興股價已突破250日線18.7元，短線若能企穩該線之上，有望繼續向上補下跌裂口，下站目標睇21元，穿18元止蝕。



英國確認華為5G應用風險可控

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