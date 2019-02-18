新盤部署：萬科長沙灣項目料年中登場　提供467伙

萬科置業(香港)市場營銷與客戶關係部董事周銘禧表示，長沙灣營盤街項目正待批預售文件，預計有機會於今年中推出市場。項目提供467伙，標準單位戶型由開放式至三房，特色單位設有四房間隔，開放式實用面積料小於300方呎。



他續稱，去年推售的屯門上源已沽逾600伙，佔可銷售單位約8成，最高呎價為2B座連平台一房戶，成交呎價逾1.6萬元。計劃3月推出特色單位，項目提供11伙連天台單位，三至四房間隔，實用面積約800至2,000方呎，呎價相信可做出該盤新高。此外，連接5幢住宅大樓的「Sky Bridge」，將於下月進行接駁工程。



至於灣仔聯發街服務式住宅The Luna，出租率約85%，平均實用呎租逾100元，連同商舖部分，每月租金收入超過300萬元。



展望今年樓市表現，周氏認為，香港樓市去年10至12月出現整固，而1月份新盤銷售回暖，現時失業率偏低，樓價有條件再度上升，預計2019年樓價將有5%上落波幅。



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