樓價UPDATES：帝庭軒565萬售　近半年同類單位新高

二手交投暢旺，個別屋苑再錄高價成交。粉嶺帝庭軒兩房改一房單位，以565萬元沽出，屬近半年同類高位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌太古城漢宮閣高層C室，實用面積580方呎，兩房間隔，以1,145萬元將單位連租約易手，實用呎價19,741元。



●鴨脷洲海怡半島2月暫錄得13宗成交，平均呎價17,830元，屋苑2座高層C室，實用面積533方呎，兩房間隔，坐享開陽海景，以835萬元易手，實用呎價15,666元。



●西區普頓臺中低層D室兩房戶，實用面積約488方呎，獲上車用家垂青，議價後以約975萬元承接，實用呎價約19,980元。



●筲箕灣樂融軒高層A室，實用面積約為671方呎，三房連套房間隔，以月租約30,000元租出，實用呎租約44.7元。



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九龍區



●黃大仙龍暉閣中層A室，開放式間隔，外望樓景，以11,000元獲零議價承租，實用面積約220方呎計，折合呎租約50元。



●將軍澳蔚藍灣畔1座極高層G室，實用面積491方呎，兩房間隔，望少海，用家以800萬元承接，實用呎價約16,293元。



●西南九龍匯璽本月至今錄約40宗租務成交，包括2A座低層C室，兩房間隔，以約26,000元放租一個月，議價後減價1,200元，以24,800元租出，實用面積534方呎計，折合呎租約46.4元。



●西南九龍浪澄灣6座高層A室兩房戶，實用面積550方呎，望海景，置家庭客以1,600萬元承接，實用呎價約21,091元。



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新界區



●粉嶺帝庭軒本月暫錄約2宗成交，包括3座中層D室，原則兩房間隔，後改為一房，實用面積約419方呎，原業主開價約580萬元放盤近半年，日前獲外區換樓人士以565萬元承接，屬近半年同類新高，實用呎價約13,484元。



●馬鞍山中心1座中層C室，採兩設計，開價620萬元放盤近1個月，吸引用家客睇樓，議價後終減價至600萬元成交，實用面積364方呎計，折合呎價約16,484元。



●元朗YOHO Town第3座高層E室，實用面積433方呎，兩房間隔，開價670萬元，減價17.2萬元，以652.8萬元沽出，實用呎價15,076元。



●天水圍嘉湖山莊麗湖居10座低層B室，實用面積630方呎，套三房房間隔，剛以578萬元沽出，實用呎價9174元。新買家為上車客，於農曆新年前已留意屋苑三房放盤，適逢上述套三房單位減價，與純三房戶相若，即日還價兼落訂入市。



●天水圍栢慧豪廷2座低層G室成交，實用面積510方呎，兩房間隔，以570萬元易手，實用呎價11,176元。



●青衣兩天連錄11宗成交，其中藍澄灣2座高層D室，實用面積690方呎，三房套房間隔，叫價900萬元，睇樓客見單位屬高層及附有企理裝修，即時還價洽購，獲業主減價48萬元，火速拍板以852萬元購入，實用呎價12,348元。



●東涌影岸‧紅B座高層F室，實用面積531方呎，兩房間隔，享山景及海景，剛以715萬元易手，實用呎價13,465元。

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