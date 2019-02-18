【即市分析】滙豐「炒定」業績有亮點？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：重磅股滙豐控股(00005)明日(周二)將會公布2018年全年業績，市場預期雖然受中美貿易戰困擾，但美國早前加息應有利淨利息收入，且具大中華地區經濟高增長等因素，券商普遍估業績唔會太差，股價今日即市升逾2%，似乎有「炒定先」迹象。



當然，業績結果會影響股價後向，但股價反映的是「未來」，關注前景比只看往績重要。首先，雖然美國加息有利淨利息收入，惟未來美國加息速度難免減慢，加上近期港元拆息疲軟，淨利息收入增長仲可唔可以係一個亮點已為疑問。



其次，英國脫歐及中美經貿發展未明，滙控貿易融資業務利潤存在變數，除非相關業務在今次業績中表現唔太差，否則有機會成淡友發力推落股價的藉口。



走勢上，從滙控月線圖觀察，股價早前確在63元水平企穩，但一日未上破10月線約69.2元阻力，只應作上落整固格局看待，不宜對其中線前景抱太樂觀期望。



滙控業績周二出爐

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