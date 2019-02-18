歐股早段反覆　Wirecard飆近9%

歐洲股市早段升跌不一，英國富時100指數跌0.22%，報7,220點；德國DAX指數曾轉升，最仍跌0.22%，報11,275點；法國CAC指數升0.12%，報5,159點。



銀行股向好，法國興業銀行股價升2.44%；法國農業信貸銀行升1.92%；法國巴黎銀行升0.87%；德意志銀行升0.24%；德國商業銀行升0.45%。



外媒報道，德國金融監管機構下令禁止對金融科技股Wirecard的沽空活動兩個月，是首次有個別股份被禁止沽空。Wirecard股價早段升8.91%。



醫療產品生商ConvaTec早段反彈3.37%，此前該公司因盈利不及預期而導致股價大跌。



【16:09】歐洲股市上周五(15日)大漲後，周一(18日)開市回吐部分升幅，英國富時100指數跌0.11%，報7,228點；德國DAX指數跌0.13%，報11,284點；法國CAC指數跌0.1%，報5,149點。



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