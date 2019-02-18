【市後重點睇】油價穩升　美股休市

美匯指數反覆企96.7，港匯回至7.848，離岸人民幣(CNH)續企6.76；圓匯企110.5，歐元報1.131，英鎊報1.291。金價由日內高位1,325美元稍回至1,322美元。布油及紐油反覆重上66.6美元及56.0美元。美股今日(18日)休市，道指期貨升5點。



●恒生指數收市升446點或1.6%，報28,347點；騰訊升1.8%。滙豐控股周二(19日)放榜，績前漲2%。https://bit.ly/2SIttmo



●A股快報：滬綜指全日高位2754收，深成指漲4%。https://bit.ly/2TVnYgy



●亞洲股市：日股收升381點，能源及金融股撐市。https://bit.ly/2IixgSI



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●【即市分析】

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●美商務部汽車進口調查報告提交前夕，默克爾「發難」。http://bit.ly/2S9HMLn



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●新西蘭考慮徵收臨時性的數字服務稅，考慮將稅率設定在總收入的2至3%。



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●新盤部署：

-遠東發展第4季或推沙田嶺項目。http://bit.ly/2SHbbSl

-萬科長沙灣項目料年中登場，提供467伙。http://bit.ly/2IiPp2M



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