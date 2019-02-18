【多圖】翠雅山開放現樓連裝修示範單位

大銀地產旗下長沙灣大埔道翠雅山，周一(2月18日)開放兩個現樓連裝修示範單位，其中第2座7號單位，實用面積1,499方呎，兩房間隔，前庭面積約509方呎，同時連接大廳、廚房及兩間睡房，以工業風格為主題。



至於該座12號單位，實用面積1,879方呎，採四房三套間隔，大廳連接52方呎露台，有獨立桑拿室；設計以簡約自然為概念。



該公司總經理(項目)朱偉雄稱，項目的第1及3座，分別提供4伙及3伙，招標文件已準備就緒，待有適合買家就會上載。項目傾向全幢出售予大家族，價錢參考九龍塘一帶單位，近日附近有單位呎價達7.5萬元。



至於第2座暫時用作收租，惟租金尚未定，將於月內開放予客人參觀，同場亦會展出包括全球限量的跑車。



他又指，近日市況回穩，新盤市場亦陸續有成交，而豪宅一向較穩定，因此對該類市場感到樂觀。



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