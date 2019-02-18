【今日破位表】市況好轉　半新股有鑊氣

市場憧憬本周中美貿易新一輪談判進展，中港股市齊齊做好，恒指升446點，以28,347點收市，主板成交950億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有34隻，股價創52周新低的股份則有24隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



5G概念繼續發酵，中國移動(00941)強勢未完，一度創出84.4元的52周新高，收市則升0.6%報83.85元。市場預期美國加息周期已近尾聲，新鴻基地產(00016)及領展房產基金(00823)兩大藍籌亦雙雙破頂，即市分別創出134元及87.5元的52周新高。



另外，部分半新股亦鑊氣十足，藥明康德(02359)、海底撈國際(06862)、五谷磨房(01837)以及新城悅(01755)齊齊創出上市新高，收市分別有1至6%升幅。

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