【fb直播】好友佔上風　恒指咪亂沽？林嘉麒分析！

港股一洗頹氣，周一(18日)反彈重上250天線！有無力破28,500點？相信還看今個星期的中美華盛頓貿易會談，以及周內美國聯儲局及歐洲央行公布的議息紀錄。



以為恒指升得多，望一望，原來內地股市升得仲勁！中資券商股借勢炒上，不過A股走勢難測，中資券商股只宜短炒？



國際油價升，加上內地傳出國家石油天然氣管道公司有望今年內成立，三桶油帶住個市上揚！中石油(00857)升得最勁，睇圖仲有追落後空間？



滙豐控股(00005)周二(19日)公布業績前股價受捧，有貨無貨點部署好？



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