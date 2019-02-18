金融市場已「精神錯亂」　隨時出現大災難！

外國傳媒報道，金融市場已開始出現「精神錯亂」。何解？若單看股市，反映未來經濟可能有好轉，因美國標指由去年12月24日低位已累彈約18%；惟若單看債市，則反映經濟甚不明朗，甚至有機會步入衰退，因美國10年期債息相比去年聖誕節2.82厘更低，目前處於2.66厘低位，意味資金持續流入債市避險，推低債息。



就此，原為美股長期好友、於2018年6月開始轉軚看淡的National Securities首席市場策略師Art Hogan表示，這反映某一方將會出錯！他認為，股市被推高主要涉及3個假設：中美貿易戰將停火、聯儲局繼續「鴿派」，以及中美經濟會繼續保持平穩增長；相反，債市則更着重經濟數據，而不會顧及股市的假設。他相信，市場人士仍看不通全球經濟前景如何，正以股市作「先鋒」，債市作「保險」。



其實，不只股債，金價截至今年為止也累升約3%，即無論是股市、債市、金市，都出現上漲，例如標指累升約10.7%，美國10年期債券價格累升約1%，加上金價亦升，根據往績，這絕非佳兆，主因是不同資產具有不一樣的特性，向來總會有反向關係，例如股市升的時候，債市通常是跌，一同上揚是罕見異象。



舉例來說，在1993年、2007年、2017年，股市、債市、金市都曾出現一同上揚，幅度更達5%以上，翌年均出現災難，例如1994年債市大屠殺、2008年金融海嘯、2018年更被喻為半世紀最難搵食。



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