丘鈦科技披露上月銷售表現

丘鈦科技(01478)公布，2019年1月800萬像素及以下攝像頭模組銷量1,565萬件，按月減少11.8%，按年則升63.6%；1,000萬像素及以上攝像頭模組銷量1,202萬件，按月減少14.1%，按年則升84.2%；攝像頭模組銷售數量合計銷量2,768萬件，按月減少12.8%，按年則升72%；指紋識別模組銷量674萬件，按月減少13.3%，按年亦減30.4%。



集團表示，攝像頭模組產品銷售數量按月減少主要由於傳統性的季節因素，而按年增長主要是由於集團於攝像頭模組市場的佔有率上升。



指紋識別模組產品銷售數量按月減少主因是傳統季節因素，而按年減少主要由於集團部分核心客戶的部分塗層式指紋識別模組產品的項目周期因素。

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