國信證券遭證監會譴責及罰款1520萬元

香港證監會公布，因國信證券在處理第三者資金存款時，沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，對其作出譴責及罰款1,520萬元。



證監會的調查發現，國信在2014年11月至2015年12月期間，曾為超過3,500名客戶處理10,000筆、涉及總額約50億元的第三者存款。



具體而言，證監會發現國信有超過100名客戶，曾收到與其財政狀況不相稱的第三者存款；有些客戶於收到第三者存款後，並無將該筆資金用於交易，反而於短時間內提取資金；及某些第三者曾多次將款項存入國信客戶的帳戶，但他們與該等客戶沒有明顯的關係。



儘管出現了明顯的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集預警迹象，但國信沒有就該等第三者存款作出查詢，也沒有及時向聯合財富情報組提交可疑交易報告。

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