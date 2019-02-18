Q房網推「合伙人共贏計劃」　前線代理高佣金無底薪

Q房網香港表示，前線代理由3月1日轉為「合伙人共贏計劃」，新計劃下的前線員工佣金將由27%，調升由40%起跳，最高可達50%。而分行主管的佣金比率亦不受人員數目及組別數目限制。



該公司董事總經理陳坤興表示，公司現時約200名前線代理人，亦會全部轉型加入上述計劃，並不會再有底薪，但主管及經理級員工則維持不變。為配合網上搵樓的大趨勢，公司將投放更多資源發展網上平台，現時約30間分行會繼續以自付盈虧方式營運，但未來數目亦會縮減。



他亦稱，自2018年4月公司推出全港首創的「合作共贏代理人計劃」，至今成功吸引逾2,000人報名參加簡介會。經過面試後，挑選逾500名人士加盟，當中近40%為持牌地產代理，逾兩成具大專以上學歷。加盟者無須受上班工時束縛，以單單計佣結算，佣金收入較傳統代理高逾3倍。

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