財經法情：華星控股大股東遭追逾億元債

華星控股(08237)主席兼大股東顔奕連同其私人公司及另兩名持華星股份人士，遭中國東方資產管理附屬入稟香港高等法院追還貸款1.12億港元。



按華星2019年11月公布的季度業績顯示，顔奕持有華星54.44%股權。



案中原訴人為中國東方資產管理旗下附屬公司Silver Legend Asset Holdings Inc.。



答辯人為顔奕全資擁有的私人公司恒和投資管理丶顔奕本人丶王波及畢景駿。



入稟狀指，恒和投資管理於2016年5月簽立協議，獲原訴提供本金1億港元之貸款安排，顏奕簽任恒和擔保人。



同時，王波及畢景駿分別同意把約8,885萬股及約1.11億股華星作抵押，約佔華星股權2.55%及3.18%。



原訴指，貸款期限於2018年5月19日屆滿，現興訟追還欠款餘額約1.22億港元。



傳訊令編號：HCA247/2019

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