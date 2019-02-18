淡友有利可圖仍忍手！人民幣短期難大幅貶值

外國傳媒報道，自上周以來，市場上的人民幣資金開始變得充裕，由於金融機構借出人民幣意願強烈，但市場借入需求低迷，令借貨沽空人民幣的資金成本低至「負值」，即淡友目前賭人民幣貶值是有利可圖。不過，人民幣兌每美元近日並未顯著貶值，淡友去了哪裏？



以目前市場狀況來看，若投資者從遠期(例如明日/次日到期)購入人民幣而在即期沽出，即建立淡倉，可以享受遠期「貼水」帶來的息差收入，惟市場卻不敢大手押注人民幣貶值，主因是預期資金流入中國、中美貿易戰談判前景偏向樂觀，以及美元走勢不確定，都讓人民幣淡倉面臨虧損風險。



有分析指出，由於美國聯儲局已調整了加息預期，令全球金融條件較去年有改善，資金流出現變化，故目前沽空人民幣等於對抗全球資本流向。



事實上，據彭博統計，36家機構對在岸人民幣(CNY)未來一年的預測已變得樂觀，料到了今年首季底，人民幣兌每美元的預測中值從去年底的6.94調升至6.8；對2019年底的預測中值，則由去年底的6.83上修至6.7。

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