【北水追蹤】狂沽建行工行　買騰訊及券商股

港股今日(周一)扭轉上周五跌勢，恒指急升446點，收報28,347點，成交950億元。港股通成交額約109億元，按日增加9億元，佔主板成交額11%；南下資金淨流入約13.5億元人民幣。



北水近期積極沽售內銀股，其中以建設銀行(00939)的沽壓最重。數據顯示，今日建行港股通錄得淨流出多達5億元，為全日淨流出金額最多的個股。2月起計至今的6個交易日，建行港股通累計淨流出達14.2億元。同為內銀股的工商銀行(01398)亦錄得淨流出2.91億元。建行及工行收市分別報6.9元及5.91元，升幅為逾1%。



反而騰訊控股(00700)的資金流有改善，今日其港股通錄得淨流入1.3億元。吉利汽車(00175)及中國國航(00753)之港股通亦分別錄得淨流入1.27億元及1.15億元。不過，中信証券(06030)才是全日港股通淨流入最多的個股，達1.47億元。同為內地券商股的HTSC(華泰證券)(06886)港股通亦錄得淨流入8,981萬元。



此外，中國財險(02328)及中國太保(02601)港股通分別錄得淨流入6,561萬元及7,454萬元。廣汽集團(02238)及比亞迪股份(01211)亦分別錄得淨流入5,527萬元及3,355萬元。

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