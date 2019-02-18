聯交所股權變動資料顯示，永達汽車(03669)於2019年2月13日獲保誠(02378)增持116萬股，最新持股數目9,217萬股。



蒙牛乳業(02319)於2月12日獲施羅德增持26萬股，最新持股數目約2.75億股。



中興通訊(00763)於2月13日獲摩根大通增持64萬股，最新持股數目3,780萬股。



廣發証券(01776)於2月14日獲貝萊德增持1,026萬股，最新持股數目約1.07億股。



彭順國際(06163)於2月13日獲Pang Chong Yong增持30萬股，最新持股數目約1.65億股。



標準資源控股(00091)於2月18日獲謝榮基增持230萬股，最新持股數目約1.3億股。



美的置業(03990)於2018年10月11日獲雅戈爾集團增持6,035萬股，最新持股數目6,035萬股。



華能國際電力(00902)於2月18日獲重陽集團增持1,500萬股，最新持股數目約4.83億股。



鞍鋼股份(00347)於2月13日獲摩根大通增持860萬股，最新持股數目8,794萬股。



龍源電力(00916)於2月13日獲摩根大通增持195萬股，最新持股數目約3.68億股。



億都(國際控股)(00259)於2月15日獲李國偉增持4,779萬股，最新持股數目約7.1億股。



六福集團(00590)於2月13至15日獲黃偉常合共增持14萬股，最新持股數目約2.49億股。



松齡護老集團(01989)於2月15日獲嚴定國增持18萬股，最新持股數目約6.08億股。



萊爾斯丹控股(00738)於2月15日獲李子彬增持29萬股，最新持股數目約3.71億股。



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光大證券(06178)於2月13日及14日被中國人壽(02628)合共減持1,445萬股，最新持股數目3,447萬股。



中盈盛達融資擔保(01543)於2月15日被Hong Kong Wellknown Development Ltd減持22萬股，最新持股數目5,396萬股。



志道國際(01220)於2月13日被香港鼎益豐國際減持約2.88億股，最新持股數目為4萬股。



耀萊集團(00970)於2月13日被朱爽減持2,100萬股，最新持股數目約26.07億股。



萬科企業(02202)於2月13日被摩根大通減持247萬股，最新持股數目約1.43億股。



首長四方(00730)於2月18日被麥少嫻減持972萬股，最新持股數目約2.45億股。

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