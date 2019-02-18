股市難大冧？瑞銀：中國或「增槓桿」救經濟

外國傳媒報道，中國「去槓桿」進展可能出現轉變。瑞銀集團指出，中國2019年將再度增加債務，以免經濟增長放緩程度加劇。



該行項期，中國今年債務佔國內生產總值(GDP)比率將再度攀升，一反2017年佔比持平、2018年下降的情況。就在報告發表前，中國就公布1月新增貸款遠超預期，並超出過往年初的正常增長。



該行表示，今年中國社會融資規模增長料從2018年的9.8%，反彈至近12%，並估計今年名義GDP擴張將由9.7%降至8%左右，通脹料不冷不熱。在這種情況下，債務佔GDP比率將會增加。該行又稱，儘管「增槓桿」可能有利於短期經濟增長和股市，但或許會令投資者更擔憂中國「去槓桿」和金融業風險的中期目標。



回看2016年以來，「去槓桿」一直是經濟政策的核心部分，已減緩信貸增長，遏制金融機構之間的借貸。不過，這阻礙了經濟增長，而且考慮到貿易戰，中國產出開始受壓，直到去年「去槓桿」進度緩和為止。如今，中國政府已將焦點轉向對民營企業提供新貸款。

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