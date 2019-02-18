港錢無國界：台過埠新娘　月「花」兩萬追夢

在剛過去的情人節，不知女士們收到甚麼花呢？來自台灣的花藝師黃竹君(Polly)原在台北開花店，客源遍布各城市，自去年與港人丈夫結婚後，就放棄原有的事業，來港定居。惟來港僅一年，她已不適應在家中當少奶奶的生活，決定用私己錢，每月以兩萬元租用眺望維港海景的工作室，重新投入花藝事業。



來自台灣的Polly，大學主修中文系，畢業後曾任職酒店接待員，及後於一家坐擁7,000名員工的龍頭企業擔任董事長秘書，雖然職銜不俗，惟她志不在此，加上當地打工仔薪酬不高，因此決定辭職追尋夢想。



不少女孩子愛花，她亦不例外，並一直認為花草樹木有強韌生命力，故自小對種植感興趣，若往後能與花花草草「共事」，每天便能在愉快的環境下工作。她因此再修讀園藝課程，並在7年前正式轉行，先後在多間花店擔任花藝師，其後再開設個人花店兼工作室，接着又與不同咖啡室合作，在台灣各地開設花藝班。她透露，在台灣的創業收入，比打工足足多四倍。



由於丈夫收入穩定，嫁來港的她本應能當一個悠閒的少奶奶，但心底裏始終對花藝的熱情不減。因此，她決意在這城市開拓花藝事業。人流對經營生意來說極為重要，在地舖開業隨時能事半功倍，惟她在尋覓店舖的過程中，才發現地舖租金太貴，較樓上舖的租金貴約4倍。她表示，租金佔生意成本一大部分，雖然工廠區的租金更低水，惟對客人來說，地理位置亦是其中一個考慮因素。



經過一輪搜尋後，她決定在天后租用商廈單位，開設工作室By Nature，月租約兩萬元，單位可享維港海景。她認為，在台灣開店的成本較香港低，但當地人收入就不如港人，加上台灣人除會在紀念日及求婚時買花外，平日並沒有如此習慣，相對而言，香港人較為願意使錢，要求亦較高，兩地客人消費模式不同。



無論在台灣還是在香港，她每天的作息時間亦相若，每天8時起床後便會到太子花墟入貨買花，其後便開始授課，採取小班教學甚至一對一形式，間中會進行上門教學。她表示，台灣特別是中南部，出產多種鮮花，例如玫瑰，而當地更有蘭花王國之稱，並為全球蝴蝶蘭主要供應地之一。相反，香港的鮮花主要靠外地入口，如入口自荷蘭，入貨成本亦較高，故港人難免要捱貴花，尤其在情人節及母親節，男士們買一紮花便要過千元。



她續指，部分人覺得上花藝班都是「闊太玩意」，但她希望將花藝引入大眾市場，令上班族能參與這種興趣活動，享受其中，紓解工作壓力。



說到投資理財，她稱，港人愛炒股及買磚頭，相比之下，台灣人的投資取向則較穩陣。她表示，當地人不願冒險，投資產品多為定期存款及黃金，即使買股票，亦只會買入當地股王，如全球最大的晶圓代工半導電製造商台積電。她回想，個人由大學時期已開始半工讀，同時養成儲蓄習慣，每月出糧後，便會立即將部分工資存入另一戶口，另外亦選擇投資黃金簿仔(又稱紙黃金)，而全憑她過往努力儲蓄，才能先後在台灣及香港創業。





●原居地南港創科企業雲集



由於Polly丈夫早年已在港置業，故二人毋須為住屋問題而煩惱，現時他們在銅鑼灣居住。而在移居香港前，她則居於台灣的南港區。



南港區為台北市人口最少的行政區，人口僅約12萬，區內只有4.7萬個家庭，近年政府投放大量資金發展該區，如設立高鐵南港站、南港金融園區、軟體園區展覽館等，吸引多間創科企業進駐，故南港居民普遍為年輕專才。



她稱，南港並不是台北市中心，但距離台北僅數個鐵路站，區內配套完善，設多間學校、購物商場等，衣食住行一應俱全。若在該區買兩房單位，價格可會吸引？



據當地二手樓地產網資料，南港一個樓齡約9年的兩房單位，面積約1,100方呎，叫價1,990萬新台幣(約506萬港元)，呎價只是約4,600港元。相比之下，市中心的樓價貴得多，其中位於大安區的兩房單位，面積雖然較前者大200方呎，但樓齡超過35年，現時叫價3,900萬新台幣(約992萬港元)，呎價約7,630港元。

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