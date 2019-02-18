AVA 228加推2號價單　入場費逾259萬

豬年首個新盤即將開售。資深投資者盧華家族集團旗下長沙灣AVA 228，剛加推全新2號價單，提供32伙，包括首推的兩伙連平台戶，價單平均呎價22,748元，扣除最高12%折扣優惠後，折實平均呎價20,018元。



入場單位為2樓C室連平台戶，實用面積134方呎，平台面積18方呎，價單售價295.2萬元，折實售價逾259.77萬元，較首批280.3萬元更低，屬近年市區入場費最低，折實呎價19,386元。



至於最高售價為12樓H室，價單售價578.9萬元，折實售價逾509.43萬元；呎價最高為2樓G室，價單呎價25,236元，折實呎價22,208元。



該盤亦上載首份銷售安排，落實於本周五(22日)開售82伙，並於本周四(21日)晚上截止收取認購登記。

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