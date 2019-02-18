不是中美英！本周這個經濟數據可能嚇窒全球

本周金融市場最重要的是甚麼事情？中美貿易談判？英國脫歐進展？央行消息？答案可能是「歐洲PMI」。



外國傳媒報道，北歐最大金融集團之一Nordea Markets分析師認為，周四(2月21日)市場人士將獲得新的線索，看看歐元區的衰退擔憂會否進一步加劇。根據估計，歐元區的綜合採購經理指數(PMI)將在再次下滑。



歐元區將於香港時間周四下午5時公布2月Markit服務業及製造業PMI初值，市場擔心有機會跌穿50的盛衰分界線或非常接近50水平；1月數值為51。一旦數據差過預期，反映歐元區衰退機會大增，亦反映歐央行過去的貨幣政策已失效。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/