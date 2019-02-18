新盤UPDATES：AVA 228加推　營盤街項目年中亮相

新一輪發展商推盤潮將於本周揭開序幕，當中以市區競爭情況最為激烈。至於各區銷售中樓盤交投亦算暢旺，個別更錄高價承接。



●AVA 228加推2號價單 入場費逾259萬

豬年首個新盤即將開售。資深投資者盧華家族集團旗下長沙灣AVA 228，剛加推全新2號價單，提供32伙，包括首推的兩伙連平台戶，價單平均呎價22,748元，扣除最高12%折扣優惠後，折實平均呎價20,018元。



入場單位為2樓C室連平台戶，實用面積134方呎，平台面積18方呎，價單售價295.2萬元，折實售價逾259.77萬元，較首批280.3萬元更低，屬近年市區入場費最低，折實呎價19,386元。



●琨崙連沽兩座洋房 共涉逾6700萬

華懋集團旗下屯門琨崙剛連沽兩伙，分別為青玥琳洋房單位22B及26B，實用面積2,327與2,322方呎，分別獲2組本地客認購，連車位售價為3,388.8萬及3,370萬元。



●嘉匯一房售逾千萬 呎價逾2.8萬雙破頂

嘉華國際(00173)旗下啟德嘉匯，以招標形式售出第1座23樓G室，成交價1,041.8萬元，單位實用面積372方呎，呎價28,005元，創項目一房呎價及售價新高。該盤至今累積售出890伙，佔全盤約99%，總套現逾93億元。



●萬科長沙灣項目料年中登場 提供467伙

萬科置業(香港)市場營銷與客戶關係部董事周銘禧表示，長沙灣營盤街項目正待批預售文件，預計有機會於今年中推出市場。項目提供467伙，標準單位戶型由開放式至三房，特色單位設有四房間隔，開放式實用面積料小於300方呎。



他續稱，去年推售的屯門上源已沽逾600伙，佔可銷售單位約8成，最高呎價為2B座連平台一房戶，成交呎價逾1.6萬元。計劃3月推出特色單位，項目提供11伙連天台單位，三至四房間隔，實用面積約800至2,000方呎，呎價相信可做出該盤新高。



●遠東發展第4季或推沙田嶺項目

遠東發展(00035)營業及市務總監(香港)陳富強稱，今年第4季有機會推出沙田嶺項目，提供約60伙，主打三房大單位。而農曆新年後將會以招標形式推出元朗珀爵的洋房單位，項目未來會再裝修兩幢洋房。該盤暫沽一伙。他續稱，沙頭角尚澄累售兩成單位，尚餘190伙會以現樓推出。沙田珀玥則累售9成單位，套現約6.4億港元。



●翠雅山開放現樓連裝修示範單位

大銀地產旗下長沙灣大埔道翠雅山，周一(2月18日)開放兩個現樓連裝修示範單位，其中第2座12號單位，實用面積1,879方呎，採四房三套間隔，大廳連接52方呎露台，設計以簡約自然為概念。至於該座7號單位，實用面積1,499方呎，兩房間隔，前庭面積約509方呎，同時連接大廳、廚房及兩間睡房，以工業風格為主題。



該公司總經理朱偉雄稱，項目的第1及3座，分別提供4伙及3伙，招標文件已準備就緒，待有適合買家就會上載。項目傾向全幢出售予大家族，價錢參考九龍塘一帶單位，近日附近有單位呎價達7.5萬元。

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