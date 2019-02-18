財經評論：經濟冷車市更寒　特朗普唯恐不亂

踏入豬年，天氣乍暖還寒，全球經濟莫不如是。縱使近期環球金融市場一洗頹風，惟歐洲及中國則披露汽車銷售仍疲不能興，反映全球經濟放緩實非假象，亦不見得否極泰來。適逢美國總統特朗普即將審視汽車調查報告，隨時宣布懲罰關稅，後果不堪設想。



由於車價涉及銀碼較大，其銷售一向佔據各地整體消費市道重要比例，故被視為「經濟晴雨表」，一旦車市不振，整體零售亦難以看俏，別奢望經濟逆向做好。中國汽車工業協會公布，1月乘用車銷量202萬輛，按年瀉近18%，創7年最大跌幅，同時預警2月受累春節假期，銷量勢將大降。事實上，中國去年汽車銷量就已出現近30年以來首次下滑，經濟亦明顯受創，意味今年首季轉差程度或超想像。



另邊廂，受困於英國脫歐未明朗及意大利經濟了無起色，歐盟去年12月新車註冊量按年大跌8.4%。據歐洲汽車製造協會近日公布的數據顯示，去年歐洲汽車銷量下降0.04%，為5年以來首跌。其中，英國新車銷量更急挫6.8%，創2008年金融海嘯以來最大跌幅，連「一哥」德國也下跌0.2%；經濟已衰退的意大利更不在話下，銷量驟減3.1%。



由此可見，歐洲及中國經濟明顯放緩已是不爭事實，惟屋漏偏逢連夜雨，美國商務部已正式向特朗普提交了有關汽車對國家安全威脅的調查結果，特朗普須在90天內做決定，意味可隨時宣布開徵最高25%的汽車懲罰關稅。一旦如此，無疑是在歐洲「盟友」傷口灑鹽，尤其是意大利經濟千瘡百孔，只要觸發債務危機，全歐也會受重創，最終拖累全球。難怪報告詳情未出，就已惹來德國總理默克爾猛烈批評。據悉，歐盟已準備好報復美國的鹵莽，預示貿易戰戰線隨時擴大。



誠然，默克爾的焦慮是可理解的，以特朗普一貫作風，確實有機會先開徵關稅，以經濟威逼另一方進行讓步。值得留意的是，除了歐洲及中國車市不振，美國1月汽車與零件生產亦銳減8.8%，一旦開徵關稅，不但加劇全球經濟放緩、甚至演變成衰退，美國汽車業亦面臨困境，到最後又是誰傷得更深的問題。



無論如何，賣車接連驟減已反映中產階層勒緊褲頭，在經濟一環扣一環的連帶影響下，基層終必受累，全球首季經濟增長也難望有起色。投資環境今時不同往日，政治因素飄忽，也愈來愈重要。在未來3個月，特朗普又多了一張汽車牌可打，任何投資決定更須三思而後行。

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