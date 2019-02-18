今年已有1806隻熊證陣亡！淡友輸到怕寧願轉玩...

港股踏入2019年之後走勢持續向上，恒生指數年初至今累漲2,501點或9.68%，以致期內有1,806隻看淡大市或個別股份走勢的熊證被強制收回。有發行商表示，不少看淡的投資者已經「輸到怕」，寧願避開有強制收回機制的恒指熊證，轉為選擇恒指認沽證。



恒指周一(2月18日)顯著反彈逾四百點，令到21隻熊證被強制收回。瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威表示，上周五(15日)有較明顯資金趁跌市買入看好後市的牛證及認購證，這些資金周一伺機沽貨獲利，並見部分投資者部署淡倉。



不過，可能因為1月以來不少買入熊證的淡友接連受挫，該行周一見看淡資金集中買入恒指認沽證，反而恒指熊證流入資金較少，兩者比重約為三比一，為近期少見大升市下較少資金流入熊證，而資金揀選的恒指認沽證行使價以27,000點水平為主。



中銀國際股票衍生產品部董事朱紅表示，該行周一見較多資金流入行使價27,000點水平的恒指認沽證，以及收回價28,800點的恒指熊證。個股方面，騰訊控股(00700)認沽證及滙豐控股(00005)認購證錄得較明顯資金流入過夜。當中，滙控周二(19日)公布業績，資金買入行使價70元的相關認購證，或憧憬集團業績「交到功課」，又或冀績前再漲可趁機獲利。

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