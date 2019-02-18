新盤部署：逸瓏灣8單日沽4伙　周五起推售129伙

各區新盤交投漸見轉旺。信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8，部分單位將加價1.5至2%，刺激部分買家加快入市。項目周一(2月18日)再售出4伙，其中2座低層J室，成交價884.27萬元，呎價16,843元。該盤剛亦發出新銷售安排，推出129伙於星期五(22日)起發售，其中30伙由當日起至3月22日，每個星期五截標銷售。



同系觀塘凱滙第2期亦剛連環售出2伙，當中3座高層A室，成交價1,792.08萬元，呎價21,539元。而5座高層N室，成交價1,556.05萬元，呎價20,528元。

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