內地政策炒起光伏股　再升還是曇花一現？

內媒報道，國家幾個部委在內部討論會上提及，對今年新增的光伏項目將不再拖欠補貼，往年拖欠的補貼也要想辦法解決，消息刺激光伏板塊大漲。不過分析員警告，光伏行業基本面和盈利等不穩定，政策熱潮過後，股價容易掉頭回落。



太陽能和光伏板塊股份隨大市明顯上升，其中保利協鑫(03800)、協鑫新能源(00451)、北控清潔能源(01250)分別漲10.76%、5.55%、4.13%，股價俱升至三個月高位。卡姆丹克(00712)漲6.97%，亦升至10日高位。陽光能源(00757)亦漲3.28%。



國家能源局新能源司召集相關企業，就2019年光伏發電建設管理相關工作徵求企業意見。會上透露，財政部、發改委及能源局自去年第四季以來進行了多次協調，打破了各自為政而導致補貼總量和裝機規模脫節的情況。另外，會中又訂明了哪類光伏項目可獲國家補貼，包括扶貧項目、戶用光伏、普通光伏電站、工商業分布式光伏等。



另外，亦解決了去年戶用光伏「531政策」的遺留問題，訂明戶用光伏在去年5月尾後併網但未納入國家補貼規模的項目，可以申報2019年的額度。又首次對戶用光伏實施固定補貼。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，內地行業有明確的規範，當然會消除了市場的疑慮。可是光伏行業過往表現很反覆，公司盈利時高時低，地區用戶何時使用太陽能，何時使用其他能源是很難取得的數據，令投資者對相關股份難有一個長線的部署。



市場憧憬因為今次會議提及的議題，行業內的補貼拖欠老問題將得以解決。沈氏卻認為，會議提及的不再拖欠補貼能否長期持續是一個大問題。其一是過往亦常常見到，行業獲得補貼後，往往會造成產能過盛的問題，屆時政策又會再調節。另外，中美貿易戰下，美方亦多番強調自由競爭的問題，行業補貼隨時有機會撤回。



證券分析員譚朗蔚稱，內地太陽能和光伏行業，多靠補貼來獲利，過往亦出現過當局削減補貼額的情況，行業本身競爭優勢不大。另他指，本輪該板塊股價上漲，亦有機會是因為熱錢借升市來炒不同板塊而造成。如果相關股份成交量縮減的話，即代表該板塊炒完，投資者亦宜盡快沽貨離場。

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