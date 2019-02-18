股市升浪近水尾？2月怎「埋單」很重要...

美國標指今年1月表現亮麗，創下1987年以來最強開局，並帶動環球股市轉強。踏入2月至今仍錄得輕微升幅，令不少人關注升勢是否近尾聲，3月又會怎樣呢？如果歷史可作參考的話，2月餘下日子必須守住1月31日收報的2,704點。標指上周五(2月15日)收報2,775點。



專門以史為鑑、曾引用股市走勢預言特朗普會當選美國總統的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall表示，3月通常是「好月」，因歷史顯示，自1945年起，2月是標指表現第3大最差月份，而3月股市則有大約66%時間上漲，4月更接近70%。歷史上，3月是全年表現第3佳的月份，僅次於4月及12月。



除了3月單月數據，原來1月及2月市況也能預示3月表現。根據歷史，如果採用1983至2018年標指首兩月走勢預示3月市況的話，若標指1月升、2月跌，該段歷史上發生過6次，結果是3月平均要跌0.8%。(註：2018年就應驗了)



如果是1月升、2月亦升的話，3月就平均再升逾1%。故此，2月「埋單」升定跌對3月市況絕對有啟示。(本文附圖)

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