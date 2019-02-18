樓價UPDATES：利奧坊‧曉岸辣招期滿即沽套現

農曆新年過後，二手交投回升，大角咀利奧坊‧曉岸有辣招期滿業主沽貨套現。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●利奧坊‧曉岸2座高層D室，實用面積259方呎，以一房間隔，望樓景，成交價548萬元，實用呎價21,158元。原業主於2015年11月以449萬元購入上址，持貨三年多帳面獲利99萬元。



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新界區



●馬鞍山迎海‧星灣御17座高層E室，實用面積497方呎，以兩房連儲物室間隔，座向西面望少海景。單位原開價900萬元，放盤半年，以798萬元易手，實用呎價16,056元，單位近4年僅升值約10%。



●樓價持續高企，個別買家轉投呎價較低水的自由市場居屋。馬鞍山福安花園1座中層C室，實用面積431方呎，以兩房設計，座向東面望內園景，於已補價自由市場以548萬元沽出，實用呎價12,715元。



●近期樓價跌勢回穩，甚至有回升跡象，買家紛紛加快入市步伐。荃灣灣景廣場高層E室三房戶，實用面積579方呎，可遠眺海景及青衣區。單位去年10月叫價970萬元，最終議價至880萬元沽出，樓價仍創屋苑新高，實用呎價15,199元。



●粉嶺居屋榮輝中心2座高層A室，實用面積588方呎，以三房間隔，開價約460萬元，議價後於未補價第二市場以440萬元售出，實用呎價7,483元。新買家見屋苑少有放盤，而上址價錢合理，因而購入作自住。據了解，原業主於1995年以103萬元入市，期內升值約3.3倍。

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