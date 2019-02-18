吳宏斌：中美摩擦挫廠商信心　港首季出口勢負增長

香港中華廠商聯合會會長吳宏斌表示，今年香港出口貿易增長幅度一定會較低，因為受到中美貿易摩擦打擊，影響廠商信心，今年本港首季出口勢現負增長。但他相信接下來第二、三、四季，本港整體出口都會徘徊單位數字的較低增長。



他相信，今年首季出口增長下跌是受到2月份農曆新年影響及美增加貨品關稅所導致。但港商即使減少了與美國的貿易，仍有其他國家的生意拉上補下。他並指，港商一向具高靈活度，故自去年3月已經開始部署，廠商會亦有帶團遠至非洲的埃塞俄比亞等地視察，所以對二、三季出口前景都有信心。



另外，他認為，政府若能夠爭取更優惠的國家或地區之間雙邊協議予廠商將有利於營商環境。而政府在新財政預算案中，如扣減免商業登記費用等亦有鼓勵作用。



因此，他期望政府能夠爭取如東盟10國等雙邊貿易協議，以及提供更多訊息給業界，如透露具商機及穩健體制的地區，讓業界更了解當地營商環境。

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