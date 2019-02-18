夜市UPDATES︰美股休市　港夜期牛皮

周一(2月18日)為美國總統日，美股及港股ADR全日休市，道指期貨於場外交易微升1點。恒指夜期變動不大，最新略低水3點，報28,344點；俗稱「黑期」的新加坡港股期貨亦牛皮，暫報28,403點，升35點。



值得注意的是，重磅股滙控(00005)周二(19日)將公布2018年度業績。市場預期，該行全年列帳基準除稅前盈利為209.26億美元，較2017年同期171.67億美元上升21.8%。滙豐控股於英國倫敦股價暫報662.2便士，折合約67.15港元，較港周一收市低0.81%。



歐洲三大主要指數好淡爭持，英國富時100指數最新升0.03%，報7,238點；德國DAX指數跌0.09%，報11,289點；法國CAC指數升0.27%，報5,167點。



天風證券分析師郭明錤在最新報告中指出，預計今年蘋果公司將推出3款iPhone。受消息刺激，iPhone感光元件生產商ams AG股價升3.28%。

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