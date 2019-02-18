新股專輯：錦欣醫療分拆生殖業務赴港上市

中國醫療服務商成都錦欣醫療投資管理集團，分拆旗下生殖業務錦欣生殖醫療集團赴港上市。據披露易資料顯示，錦欣生殖醫療集團申請主板上市，摩根士丹利及中信里昂證券為聯席保薦人。早前市傳集資約5億美元(約39億港元)。



據初步招股文件，該公司截至2018年9月底止9個月，利潤及全面收入總額1.74億元人民幣(下同)，按年升15.81%；收入按年增38.24%至6.69億元。其中，旗下西囡醫院集團提供的輔助生殖服務為主要收入來源，佔比達59.1%。



集資所得約25%將用於拓展及升級中國網絡和招聘醫療專業人士；約20%將用於潛在收購目前無經營的中國省份額外輔助生殖醫療機構；約10%將用於投資研發；約20%用於潛在收購輔助生殖服務服務鏈的輔助生殖服務提供商及業務；約15%用於改善品牌專注度及中國和美國對輔助生殖服務的整體專注；約10%用於營運資金及一般企業用途。

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