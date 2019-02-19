古勝：電訊設備股中興可博

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美股周一休市，中港股市照樣跟番上周五美股勢頭高開，並繼續憧憬中美貿易談判有好消息。不過，作為投資者，除非早前已經買定貨，否則周一都係得個睇字。



恒指周一高開286點，初段升多浸後即市叫做企定定，最終升446點收報28,347點，重上250天牛熊分界線；國企指數升211點報11,149點，主板成交950億元，滬綜指則升2.6%報2,754點。講大市升至現水平，其實都可以唔使睇實指數嚟炒，只要唔怕悶，專注炒賣強勢板塊，就可繼續贏。



正如古勝由去年尾已開始推介的5G概念股，今年以來長炒長有，原以為相關股份累積升幅唔嘢小，又見美國聯同其他國家打壓中國5G設備企業，豈料英國國家網絡安全中心(NCSC)轉個頭就話可降低使用華為5G通訊網絡時的風險，資金又乘機再炒一轉。



日前提及的中國鐵塔(00788)，原本建議等股價回調再低吸，但周一再彈3.3%報1.83元，真係唔使點抖氣。現時仍然唔建議投資者高追，事關強勢股一旦回調，都會幾急勁。加上又唔係大牛市，要買貨最好耐心等股價返回20天線水平先入手，「耐性」幾時都係投資者最好的朋友。



此外，如果真係對鐵塔太過畏高，不妨揀同樣受惠5G概念的電訊設備股京信通信(02342)或中興通訊(00763)。京信股價自年初開始動力轉強，建議在10天線約2.04元水平吸納，博繼續強勢，不預設目標價，跌穿20天線約1.9元止蝕。



至於中興，勝在股價起步較慢，主因其海外業務佔有一定比例，亦係美國的打擊目標之一。但所謂有危亦有機，既然今轉炒中美關係有轉機，反而成為股價爆上潛在誘因，周一升9%並非無因，且已重上250天線，短期就算不能全數回補25.45元之下跌裂口，但可望繼續拾級而上，建議逢低收集，且戰且走，跌穿10天線就沽貨離場。



周二大笨象滙豐控股(00005)率先派發成績表，此前券商們都先後出報告表達各自睇法，其中美銀美林報告指，近期港元拆息疲軟，滙控淨利息收入難免受壓，但預期港息將緊隨美息漲勢，長遠有利銀行利息收入，維持滙控「買入」評級；至於大摩就話由於滙控普通股權一級資本比率(CET1)及流動資金比率理想，且大中華地區經濟高增長，有利帶動滙控區內收入。



不過，在下認為，如果現時想買滙控，相信都要睇埋佢未來派息政策同回購計劃仲係咪繼續，而唔係單純睇外圍因素及其盈利前景，事關買得佢都係睇長線居多，反而如果只作短炒，就唔建議吼佢啦！

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