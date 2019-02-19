陳蓓敏：恒生銀行走勢持續向好

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，周一晚美國休市，上周五美股已先行做好，升443點，一舉而上高收於25,883點。短短不足兩個月時間，道指自去年12月24日低位累升逾18%，納指亦累升逾20%。



周四美國聯儲局公布1月會議紀錄，參考性作用已不大，市場共識鴿向。中美兩國代表團在京會談完畢，雖未見詳情公布，但見兩方反應正面。連續拋售美債多個月後，中國重新增持美債，顯示兩個國家關係非冰封。



恒指周一曾升近500點，最終高收於28,347點，欲再試破28,533點年內高位。周二是滙豐控股(00005)和恒生銀行(00011)公布全年業績，因首三季業績已見光，只差第4季業績，雖有外圍不明朗因素，但估計全年業績不俗。滙控股價周一見月內高位，料慢步推上，而恒生技術走勢亦見向好。



此外，周四有大灣區宣講會，宜留意相關板塊。早前新創建(00659)宣布斥資215億元收購富通保險，瞄準未來大灣區業務商機。是次收購將由內部資源及銀行融資撥付，顯示其資金實力。



收購完成後，將為集團帶來潛在協同效應，如跨平台推廣機會，以及豐富業務組合。建議候低吸納，目標23元，止蝕17.7元。除此以外，其母公司新世界發展(00017)亦可留意，集團管理層曾提及年內將積極推盤促銷，有助資金回籠。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，持有滙控，客戶持有滙控及恒生，證監會註冊編號：ACG 082)

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