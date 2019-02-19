林嘉麒：港股追升靠兩大引擎

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，中美雙方上周在北京完成第六輪經貿高級別磋商，並落實兩國元首於阿根廷會晤的共識。為此，雙方打算本周在華盛頓繼續磋商，磋商節奏明顯加快，加上初定了元首會晤的消息，投資市場看法轉正面，一改上周擔心未能達成初步協議或延長死線的憂慮。



市場由擔心中美磋商出現變數，到變成好消息，瞬間180度逆轉，大市波動自然大。上周五恒指在憂慮的情緒下失守10天線及28,000點水平，而且成交略為增加，加上個別指數股份走勢轉弱，騰訊(00700)周四及周五連續失守10天及20天線；內銀股全線走弱，建行(00939)周五失守10天及20天線，整體走勢確是不太好。



大市是先行反映壞消息，累恒指跌幅過多，面對中美磋商放出好消息，恒指周一開市隨即收復10天線水平。不過，以周五收市位與周一開市位比較，指數未完全反應投資者情緒。中美磋商的好消息未完全反映在指數表現上。



首先，恒指周五跌532點，周一開盤只是升286點，開市升幅未完全補回周五跌幅，再者成交回落至950億元，反映投資者對後市仍然有戒心。



不過，大市短期可由兩大引擎推動恒指追「落後」。首先，滙豐控股(00005)及恒生(00011)將打頭陣公布全年業績，市場普遍認為滙控業績一般，未有太大期望，惟周一終於突破，回補了12月4日的裂口。今年滙控只升了4.4%，而恒指升幅接近一成，相信當滙控發力的話，恒指企穩28,500點的機會就大大增加。



再者，美股上周五率先突破年內高位，日圓仍在110位置，等待美股再Risk on，日圓跌至113水平的話，資金流入股市速度也會加快，環球股市有水，港股自然就更有力，恒指見29,000點以上應該不難。



不過，未來要擔心的是，特朗普為興建美墨圍牆，宣布全國進入緊急狀態後，在緊急狀態期間，總統可以為行使其特別權力頒布一些法規，激發政界和民間反彈，加州州長紐瑟姆和州檢察長貝塞拉更表明，將聯合其他州政府興訟。故因一旦特朗普受制於相關訴訟，投資市場一Risk off，資金離開美股，屆時恒指又會出現調整。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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