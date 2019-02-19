【名家筆陣】溫天納：尋找經濟新增長點

資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授溫天納在東方產經專欄《名家筆陣》中表示春節過後，大灣區的發展再次成為投資界的熱點，區內包括九市及兩個特區，宏觀層面已屬環球經濟樞紐，自然具備成為世界級灣區的規模及條件。當中香港、澳門、廣州、深圳四市將成為「中心城市」，將各有不同的分工。



從投資部署上，國家對大灣區存在一定的定位。參考非正式統計，大灣區擁有300多個各具特色的產業集群，產業結構以先進製造業和現代服務業為主，存在明顯的產業分工結果。筆者估計，高端製造業、現代服務業及新經濟概念將成為大灣區主力發展產業，故投資機會較多。



整個大灣區包含多層次的多元化產業結構，在建立及強化經濟的同時，民生亦不能忽略。在區內1小時生活圈中，必須建立及強化自身的優質生活圈，吸引人才安居樂業。故此在區域內，筆者估計不同的休閒旅遊、養老、教育及文化娛樂生活產業將有很大的發展空間，服務業更將進入高速發展的新階段。



此外，中國對大灣區亦有一定的期望，在科技與創新的引擎拉動下，大灣區如何將區內世界級的城市群串聯起來，產生協同效應尤其關鍵。



在此發展方向下，投資市場可將焦點投放在新經濟領域，全面發展創新經濟。至於在區域基礎設施上，如何加強互聯互通，亦為重點領域，當中包括航空、航運、公路、鐵路等不同範圍。



同時，香港亦需要與內地加速對接軌，大灣區將成為一個示範，逐步構建成生活區。深中通道、虎門大橋、廣中江高速、深圳灣大橋、廣珠西線、屯門赤鱲角連接線、港珠澳大橋、深珠通道部分等已建成及在建的交通項目，將加快大灣區1小時生活圈的形成。



未來發展方面，香港日後將如何在創科、金融方面發揮作用亦值得關注。而各地如何優勢互補，開拓發展新空間與新機遇，如何共同拉動經濟結構轉型升級、尋找經濟新增長點，亦將成為焦點。根據大灣區內城市發表的一九年政府工作報告，部分城市已提前重點布局。



以廣州為例，2019年政府工作報告提出，將加快構建現代化產業體系，着力建設先進製造業。而深圳則在報告中提及，要打造新興產業發展的高地。此外，東莞、珠海及惠州等已披露相關工作報告，並明確今年重點發展的產業。



筆者在三藩市灣區及東京灣區均生活過，灣區城市間的產業重點雖然各有不同，但是從一個城市去另外一個城市，文化、生活素質及住民性格並沒有明顯的差異。從一個城市到另外一個城市，就像銅鑼灣乘坐地鐵到尖沙咀一樣，東京可以無縫對接橫濱，硅谷地區亦可無縫對接三藩市。



在目前「一國兩制三關稅區」的主觀及客觀環境下，大灣區的發展需要時間，假以時日，人流、物流、資金流、資訊交流受技術流在區內如流水般暢通流動，真正的協同效應將全面發揮。

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