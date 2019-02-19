李秀恒：內地智能手機出頭天

香港經貿商會會長李秀恒在東方產經專欄《名家筆陣》中指出，美國市場調研機構IDC上月底發表的報告顯示，去年全年全球智能手機出貨量共14億部，其中，三星以2.923億部繼續奪得全年出貨冠軍，蘋果公司(Apple inc.)則以2.088億部居次，而華為以2.06億部成為「探花」，與Apple僅相差280萬部。



從排名次序看，去年的前3名與2017年的一樣，都是三星、Apple及華為，但若留意數據的變化，當可發覺三強的位置，隨時會易位。因為三星和Apple的出貨量按年分別跌8%及3.2%，但華為卻飆升33.6%，此消彼長，按此走勢，華為今年的出貨量有很大機會坐亞望冠。



也許有人擔心，美國政府目前正針對華為，會否令其像30年前的日本東芝般被打沉？筆者認為毋須過慮，惟換個角度看，美國不惜動用國家力量來遏制華為，雖然製造不少麻煩，但同時產生強大的反作用，令全世界特別關注華為的舉動。如華為不久前發布全球首款5G基站核心晶片，隨即時成為焦點，宣傳效果事半功倍，使更多人認識華為5G的優勢。



事實上，去年第四季全球智能手機供應商的出貨量按年跌4.9%，當中三星及Apple分別下滑5.5%及11.5%，但華為卻是逆市飆43.9%。這說明美國想對付華為，但實際作用似乎適得其反。

此外，IDC的報告顯示，全球智能手機出貨量5強中，排第3至5的是華為、小米及OPPO，均為中國的牌子，在全球所佔的市場份額分別為14.7%、8.7%和8.1%，合共31.5%，拋離三星的20.8%，較Apple的14.9%多出逾倍。未來智能手機將是誰家天下，已不言而喻。

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