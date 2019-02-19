梁冠業：5G技術蓄勢待發　為行業洗牌

海通國際證券財富管理投資策略執行董事梁冠業在東方產經「專家點評」專欄中表示，5G科技發展如箭在弦，市場預計中國、美國和其他國家的主要營運商，將從2020年開始實施商用5G網絡。我們預計中國營運商的移動網絡資本支出將從2019年的1,070億元人民幣增加至2023年的2,360億元人民幣，複合年增長率為14%。



同時，我們預期有關5G的資本支出佔總移動網絡資本支出的百分比將會顯著上升。隨着5G熱潮的到來，電訊基礎設備公司及其供應鏈企業將會是行業首輪的受益者，次輪受益者將會是終端設備相關公司如手機設備公司，緊隨其後受益的將會是以應用程式開發作主業的企業。



4G時代於2012年的降臨，除了軟件升級之外，硬件領域發展亦受到提振，蘋果公司在當年最新的頻譜標準下推出首款智能手機，風頭可謂一時無兩。我們認為，2020年的5G時代將會類似2012年4G的翻版，整個通訊板塊無論軟件和硬件配置都會進行一個大升級。



中國內地手機開發商或能趁着是次升級將中國科技打進國際的大舞台。最新公布的手機全球市佔率，縱然三星及蘋果公司穩佔頭一二位置，但華為崛起的速度不容忽視，市場更預計2019年華為有可能擠下蘋果公司，成為全球市佔第二位。



5G科技的發展成到手機設備市場重新洗牌，縱然手機需求前景放緩和宏觀市場遇上逆風，但我們認為投資者不應完全看淡手機相關股份的上行空間。至於5G智能手機的更換周期，將推動智能手機升級和出貨量增加，從而推動整個行業的盈利增長。



我們預計，手機股2019年度盈利不會出現強勁反彈，但我們認為股票價格和估值應該會在盈利增長之前回升。



海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士，沒持有有關股份)

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