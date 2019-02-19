中國銀河國際：文娛股份競爭加劇

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄中表示，今年內地春節電影檔期結束，綜合票房合共58.26億元人民幣，較去年同期小幅增加0.95%，破紀錄。我們認為，春節檔總票房增速雖略遜於預期，令今年整體票房增速面臨較大的不確定性。



不過，隨着螢幕數目不斷增加，優質單片票房有較大的潛力，相關影視公司仍具投資機會。《流浪地球》表現遠超於預期，可關注其主要出品發行公司的北京文化(000802.SZ)及中國電影(600977.SH)。



今年春節檔期由《流浪地球》領跑，跑贏其他新春檔期的影片。綜觀今年，電影院平均票價為44.7元人民幣，上漲了14.45%。春節檔期整體票房不及預期，按年僅增長0.95%，故以人次計算，是次新春電影檔期不算突出。



我們認為，基於電影文娛產品作為可選消費具有耗時但相對廉價的消費屬性，消費者對於票價具有一定的敏感性。由於今年春節檔期票價較高，電影的消費成本優勢較弱，使整體票房增速略低於預期。



受到票價上漲影響，今年春節檔期總入場人次為1.3億，按年減少10.53%，是自2014年春節檔期以來首次下跌，平均上座率下降25.11至35.5%。在觀影人次下滑的情況下，總放映場次增加使得上座率有所下降。從城市分類看來，一線城市春節檔期綜合票房按年增加14.94%，至7.23億元人民幣；二線城市則小幅上升1.24%。



入場人次方面，一線城市增加2.95%，二至四線城市則下跌11至12.5%。由此可見，在不同線城市票價漲幅接近的情況下，一線城市對票價敏感度較低，二線及以下城市對票價敏感度較高，價格需求彈性較大。



春節檔期票房增速略低於預期，結合了1月份票房數據，我們認為2019年票房按年增長或遜於預期，相關影視公司仍具投資機會。風險方面，則須留意政策風險、作品收入不符預期及行業競爭加劇等風險，個股方面，可關注《流浪地球》發行商北京文化及中國電影。

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