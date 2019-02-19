中信銀行(國際)：紐元短線維持窄幅上落

中信銀行(國際)在東方產經「專家點評」專欄表示，上周新西蘭央行一如市場預期，維持官方隔夜拆款利率(OCR)在紀錄低位1.75厘不變，央行重申預計2019年和2020年都將維持利率在當前水平，表示推遲加息預期至2021年第1季，低利率與政府支出將支持今年經濟增長。



央行年底減息機會降低，推動債券收益率大幅上升，互換利率亦顯示央行在年底前減息機會率下跌。數據方面，新西蘭1月製造業採購經理指數(PMI)表現好於預期，紐元兌美元從低位0.6725回升至0.6890水平。



中美兩國能否達成貿易協議的不確定性，令市場觀望及避險情緒持續升溫，促使投資者買入美元。美匯指數上周一觸及2019年高位97.123，連升第八個交易日，創下兩年來最長升勢。上周中美貿易代表在北京結束會談，會後兩國均聲稱有良好進展，本周將於美國首都華盛頓再度會晤。



另外，美國公布12月零售銷售數據倒退1.2%，是近10年來最大跌幅，反映經濟於去年底轉弱，1月製造業產出大幅下跌0.9%，汽車產量創經濟衰退以來最大跌幅，美國經濟數據遜預期，令市場認為聯儲局加息可能性進一步降低，美匯收窄升幅並回落至97下方。



聯儲局將於周四公布1月會議紀錄，市場關注聯儲局官員對加息的看法，其中美國三藩市聯儲銀行行長戴利表示，鑑於經濟增長放緩及通脹溫和，聯儲局今年可能不需要加息。另一方面，新西蘭央行預計2019和2020年將維持利率在當前的1.75厘水平 ，而市場已基本消化央行行長議息後的講話，短期對紐元走勢持中性，上方阻力區在0.69美元附近，下方支持區在0.6750。

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