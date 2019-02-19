龔成：突破成為有錢人(下)

財經作者龔成在東方產經「專家點評」專欄表示，受制於金錢遊戲的法則，令普通人與有錢人以不同的形式去賺錢及累積財富，令其最終得出的財富大不同。其實，這高牆只存在於表面上，並不存在於內在的思維上。因此，要成為有錢人就要先學習有錢人的思維，先在思維上成為有錢人。



有時要放棄舊思維比接受新思維更難，其中一個阻止我們學習有錢人思維的，就是學校！我們接受了多年傳統學校教育，可惜這全都是訓練我們成為一個打工仔，一個乖乖為有錢人工作一生的打工仔。



要跳出框框，就要改變思維，由於普通人所受的傳統思維實有太牢固，要改變並非一時三刻或這裏三言兩語所能做到。



的確，我們從來未學習過理財、金錢、投資、創業、做生意等的教育，但不少有錢人從小開始灌輸子女有關這方面的知識與技術。學校只是訓練我們打工的技能，而學校亦會統計學生的受僱情況，關心他們的就業率而非創業率。



改變固有思維。有錢人與普通人不同的思維還有很多，有機會再講述，但重點是學習是能改變思維，改變思維就能改變結果。



我自己亦生於普通人的家庭，學習傳統的教育，但我想有天成為有錢人，我知道方法是先於思維上成為，因此，我十幾年前開始不斷學習，有關理財、金錢、投資、做生意等，學校無教但卻是最有用的知識，我都不斷學習。去睇書、上堂、做相關工作等，不斷增加知識，期望早日成功。



阻礙你成為有錢人的不是你的財富、你的出身、你的環境，而是你的想法、你的態度。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

