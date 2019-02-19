歐股收市個別發展　Wirecard急漲15%

歐洲股市收市個別發展。英國富時100指數收報7,219點，跌17點或0.24%；法國CAC指數收報5,168點，升15點或0.3%；德國DAX指數收報11,299點，跌少於1點或0.01%。



銀行股向好，法國興業銀行收漲2.57%；法國農業信貸銀行全日升2.45%；法國巴黎銀行上揚0.75%；德意志銀行收漲0.44%。



外媒報道，德國金融監管機構下令禁止對金融科技股Wirecard的沽空活動兩個月，是首次有個別股份被禁止沽空。Wirecard股價全日上漲15.12%。



醫療產品生商ConvaTec全日升2.45%，此前該公司因盈利不及預期而導致股價大跌。

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

