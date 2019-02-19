傳關鍵投資者對軟銀Vision Fund投資感不滿

外媒報道，日本軟銀旗下科技基金Vision Fund的兩名最大外部投資者對於該基金感到不滿。他們抱怨該基金投資估值高昂的公司，以及軟銀行政總裁孫正義在投資決策上的控制權。



該兩名投資者是沙特公共投資基金(PIF)及阿布扎比投資公司Mubadala Investment Co.，合共佔了Vision Fund 1,000億美元規模當中接近三分之二。報道稱，如果他們對於Vision Fund感到不滿，孫正義將更難籌集新資金，又或者再成立新基金。



自2017年中成立以來，該基金已經披露了約600億美元的投資，投資對象包括叫車平台Uber、共享辦公室平台WeWork等。軟銀稱，現時正在處理的投資項目尚有20多個。



報道引述知情人士指，目前Vision Fund已經使用了約75%資金，該基金的管理團隊正研究如何再籌集額外資金。

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