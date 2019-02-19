【專訪】瑞信謝琳指港股已「炒過龍」　今年絕非牛市

瑞信私人銀行及財富管理大中華證券研究主管謝琳認為，港股不僅已經見頂，現水平更是「炒過龍」，即使3月初兩會召開前應該不會出現很大整固，惟3至4月恐怕會因為上市公司業績問題而出現頗明顯調整，直言「今年絕對唔係一個牛市」。



她接受《東網》專訪時表示，港股受美元匯價及企業盈利兩股力量牽引。前者由於市場對美國聯儲局加息的預期急遽降溫，甚至不會加息，與去年初時完全相反，美元有機會見頂，繼而令到今年初港股大反擊。不過，宏觀經濟數據欠佳，業績差過預期的機會較大，市場還在調低企業盈利的預測，現時盈利表現可望跑出的板塊，恐怕只有公用股。



謝琳又說，市場會逐漸適應有貿易戰這個不確定因素，「今年港股會喺一個比去年窄嘅範圍波動，易受消息左右。」這種情況下短線操作很容易出錯，「3至6個月嘅投資好難賺到錢，難過去年好多，小投資者揸現金好過」。



中美貿易戰消息時好時壞，「左一巴右一巴」，她直言癥結在於中國經濟快速增長，足以威脅美國的國際地位，「呢個問題有無得解決？答案係無，只係美國會去到幾盡。」現在暫時依然是美方佔優，「如果依家唔做，過多十幾二十年恐怕無機會」，中美角力是一場耗時最少十年的戰爭。



她又相信，華府未必會提高中國進口商品的關稅，惟已生效的獲撤銷機會很低，應該是不停延期。兩國貿易談判不會停止，產業政策、技術轉移及知識產權等問題達成共識的難度很高，「要傾好多次雙方先可能接近少少。」



市場清楚中國經濟狀況欠佳，只是不知道差到甚麼地步。她表示：「我入行以來未見過內地零售增長得單位數，真實係點、見咗底未都未知。」中美貿易戰開打後，內地企業要花12至18個月調整，「中國嘅產業唔理技術含量高定低都集中喺『製造』一環，一間公司連會被美國徵收幾多關稅都未知，點接單？外國品牌依家就要試下喺越南、柬埔寨製造嘅嘢，可唔可以維持到中國生產嘅品質。」



儘管如此，謝琳認為，調整期過後，今年港股或許會形成長線的底部，因此投資者今年如要買貨，應將投資期拉長到3至5年，畢竟中國是一個14億人口的市場，龍頭股甚麼行業都會賺到錢，因為中國周期長線依然向上。



對於有投資者憂慮MSCI明晟若調高A股在其指數體系內的比重，會影響香港上市的中資股。她認為，若H股比重因為A股權重提高而被攤薄，被動型基金將因應指數變動換貨，但不擔心不在內地上市的中國股票會被基金拋售，其中一個原因是前景不明朗下，難望資金會「瞓身」入場，更何況基金經理買股票看的始終是公司本身值不值得投資。



她又說，當A股在MSCI指數的佔比愈來愈高，基金經理持有的A股將會由目前「一、兩隻心水股」增加，「可能係原本淨係買白酒，再搵埋家電、銀行、保險同科技股」，以股本回報率(ROE)或投資資本回報率(ROIC)計的優質股可以愈升愈有。



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