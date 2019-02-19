「無底戰士」重現！中小行撤底薪　逾萬地產代理恐遭淘汰

近月香港樓市交投量持續偏低，地產代理搵食艱難，遂紛紛變陣。Q房網香港的前線代理，下月全數轉去該公司推出的新計劃，佣金將由27%，調升至由40%起，最高達50%，但全部沒有底薪，市場「無底戰士」重現。業界人士預計，未來市場將有逾1萬名地產代理被淘汰。



該公司董事總經理陳坤興表示，公司現時約200名前線代理人，會全部轉型加入「合伙人共贏計劃」，而主管及經理級員工仍維持有底薪。他解釋，為配合網上搵樓大趨勢，公司將投放更多資源發展網上平台，現時約30間分行會繼續以自付盈虧方式營運，但未來數目會縮減。



中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，市場再次出現無底薪代理，反映行業經營困難，同行惟有藉此節流。他指出，目前營業員最低工資月薪約為8,000多至9,000多元，若連同培訓等成本計算，該公司平均每名前線代理人員的成本約為2萬元。



不過，他強調，目前物業代理生意「歸邊」，主要集中在四大代理行，中小型代理行生存空間愈來愈細。他直言，有關合作形式，會令員工變相由全職成為類似兼職，減低對公司歸屬感及生產力。



他又稱，目前樓市交投不多，以本月為例，一手住宅成交量暫僅200多宗，較上月全月近二千宗急跌近九成，二手交投料亦只有二千多宗，相信最終有多逾三成代理會被淘汰。



利嘉閣地產總裁廖偉強亦稱，本月沒有大型新盤開售，加上新年假期間二手市場近「停市」，市場交投難以養活所有代理。



另方面，農曆新年後，二手購買力陸續釋放，個別地區交投轉旺。中原梁岳宏表示，過去三日，青衣錄至少14宗買賣，為近半年最多。美聯黃淑賢指出，區內盈翠半島3A座高層A室，實用面積777方呎，放盤約兩個半月，僅減50萬至1,400萬元沽，屬同類近期高價。



粉嶺二手屋苑更出現排隊睇樓。世紀21奇豐黎樹森透露，粉嶺中心C座中層三房戶，叫價僅600萬元，租客開門睇樓，即有5至6組客爭睇。美聯周志強稱，同區牽晴間7座中層單位，原業主見有兩客爭購，終零議價售568萬元。



交投增加，個別屋苑樓價回升。代理指沙田第一城過去數日錄5宗買賣，只有一宗低於五球。中原陳文杰表示，荃灣灣景廣場高層E室三房戶，剛售880萬元，創屋苑歷史新高，實用面積579方呎計，呎價15,199元。

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