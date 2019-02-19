【深度解構】華為遭歐美封殺　無阻5G概念股熱炒？

市場憧憬內地將進入第五代流動通訊(5G)商用服務的新時代，即使被視為5G先行者的華為在歐美展開業務遭遇挫折，但一眾可望受惠內地5G網絡建設投資的股份卻繼續熱炒，中國鐵塔(00788)股價周一(2月18日)升3.39%，續創上市新高。事實上，研究機構IHS Markit曾估計，至2035年全球5G服務的經濟產值會高達12.3萬億美元(約95.94萬億港元)。



除了中國鐵塔外，其他概念股昨日表現亮麗。中興通訊(00763)飆升9.07%，長飛光纖光纜(06869)飆7.29%，而京信通訊(02342)及中國通信服務(00552)分別漲4.48%及3.68%。



【1. 點解各國力谷5G？】

●快4G百倍 可應用高端科技

有行業研究指，中國2015年以來投資於5G的金額已較美國超出至少240億美元(約1,872億元)，美國要追趕恐怕愈益吃力，原因是內地相關設備成本比美國低35%，導致美國要付2.67倍的成本，才可建成能力媲美中國的流動通信網絡。



環球多國力推5G的原因，是因為其傳輸速度會較現時的4G快一百倍；更重要是大幅降低數據傳輸時間和更大的頻帶寬道，能夠支援自動駕駛和物聯網背後的技術需要，滿足不斷膨脹的需求，繼而推動經濟向更高端發展。



【2. 手機商為何趕推產品？】

●技術專利演變巨額現金流

對於一家電訊商而言，搶先推出5G服務的好處在於搶奪客戶、刺激流動數據收入和省靚「優質服務」招牌；通訊設備生產商方面則在於其投放大量研發開支的技術專利，可以變成以百億美元計的現金流。事實上，三星電子、LG和華為等企業，準備在今年推出支援5G的智能手機。外媒引述分析指，每賣出一部5G手機，高通可望進帳約101元，愛立信和諾基亞則可分別分得約39元及27元。



雖然全球從4G過渡至5G需要幾年時間，但南韓今年將會成為全球首個推出5G流動通訊服務的國家。中國亦不遑多讓，坐擁全球最大客量的內地三大電訊商中國移動(00941)、中國電信(00728)和中國聯通(00762)亦將於今年試行5G流動通訊服務，並計劃在明年正式推出。



【3. 歐洲限制華為的影響？】

●取代不易 勢拖慢當地發展

儘管中國5G概念股股價表現近期「攞晒彩」，惟中國5G發展亦存在暗湧。近期英國、法國和德國等歐洲國家的政府出於國家安全考慮，研究限制中資流動通訊設備商進入當地市場，不過，恐會進一步拖慢當地5G發展。首先是歐洲電訊商普遍礙於財力和客量基礎不足，投資5G的進度較慢。更甚者，現時被歐美追打的華為早已成為歐洲電訊基建的重要供應商，十年間發展為當地約三分之一提供通訊設備，要取代並非易事。



假設華為的海外業務受到禁制，受影響的電訊商就要耗費額外金錢和時間，測試其他廠商的設備能否與現有華為的4G網絡進行無縫連接，並非單是「用過第二間」如此簡單。萬一電訊商要撤換所有已投入使用的華為裝置，市場憂慮不但涉及巨額成本，令電訊商百上加斤，更會嚴重擾亂當地電訊系統。



外媒引述消息報道，德國最大電訊商德國電訊估計，若華為被禁參與當地5G網絡建設，其推出5G的時間恐被押後兩年；而當要換走現存華為設備，更會招致數以十億計歐元的額外成本。



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