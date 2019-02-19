中滔環保拓污泥處理等業務

中滔環保(01363)公布，其全資附屬與獨立第三方訂立合作協議，雙方同意就以下業務進行合作：



1、生活污泥、食品工業污泥及河床淤泥處理，以及土壤修復服務；

2、申辦拓展有關危險廢棄包裝物料的回收處理處置項目(主要為廢棄包裝桶，包括油桶、溶劑桶、油漆桶及樹脂桶)；

3、使用經處理之污泥以生產介質土及工業板材。



合作期將由2019年2月20日起計，為期10年。合作夥伴承諾，於合作首3年將實現收入水平合共不少於1.5億元人民幣(下同)，以及於合作期內將實現純利水平不少於每年2,000萬元。有關利潤將按比例由附屬分佔70%，而合作夥伴分佔30%。



公司認為，該合作項目引進新技術、人才、市場，啟動子公司的發展，更迎合國策及方針，填補公司於土壤修復板塊及河道清淤板塊的空白。



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