【市前重點睇】美匯企96.9　布油企66.5美元

●美匯指數企96.9水平，港匯升至7.847，離岸人民幣(CNH)企6.77，圓匯見110.6，英鎊升至1.292，歐元企1.131。金價於1,326美元水平徘徊。布油企66.5美元，紐油高見56.33美元。美國股市周一(18日)假期休市，道指期貨窄幅上落。



●傳Apple計劃進行一系列高級職位及人事變動，以提升旗下影片業務、智能語音系統Siri等方面的發展，希望減低在iPhone手機銷售收入上的依賴。 https://bit.ly/2GPsyct



●英國富時100指數收報7,219點，跌17點或0.24%；法國CAC指數收報5,168點，升15點或0.3%；德國DAX指數收報11,299點，跌少於1點或0.01%。 https://bit.ly/2BFxGNa



●英國反對黨工黨7名議員因脫歐等問題退黨，或會導致工黨改變脫歐立場。

-歐盟發布聲明表示，鑒於存在英國無協議脫歐風險，已加強措施在關稅和例如VAT等間

接稅的事務上與歐盟企業進行溝通。

-倘英「硬脫歐」，德國逾10萬人恐隨時失業。 https://bit.ly/2NbBLwY



●全球經貿戰：歐盟警告倘美徵汽車關稅，必立即報復。 https://bit.ly/2X6Q7TY



●不是中美英！本周這個經濟數據可能嚇窒全球。 https://bit.ly/2DQSYaP



●歐央行執行委員會委員普雷特暗示，如果經濟放緩幅度大於預期，決策者可能調整利率展望。



●紐約期油於電子交易時段收於每桶56.06美元，升47美仙或0.89%；布蘭特期油收報每桶66.5美元，升25美仙或0.38%。 https://bit.ly/2EfIp2k



●紐約期金於電子交易時段收於每安士1,329.7美元，升7.6美元或0.57%。



●新加坡2019年度財政預算維持「擴張性」。新財年總開支按年增1.6%，至803億坡元(約4,648億港元)，包括「派糖」11億坡元；預期錄得35億坡元財赤，相當於GDP 0.7%。



●外媒報道，日本軟銀旗下科技基金Vision Fund的兩名最大外部投資者對於該基金感到不滿。 https://bit.ly/2GuzBbv



●國務院印發粵港澳大灣區發展規劃綱要，到2035年全面建成國際灣區。



●中國針對非法融資的調查升級，警方已經凍結380多個P2P網貸平台價值約100億元人民幣的涉案資產。



●中國擬調整光伏發電項目補貼政策，冀在限產能的同時支撐行業。



●英國網絡安全監管部門認為無需完全禁止華為參與5G。英國政府發言人表示，5G評估仍在進行中，尚未就華為作出決定。

-【深度解構】華為遭歐美封殺，無阻5G概念股熱炒？ https://bit.ly/2U30Ht2



●騰訊有份投資！傳整形外科網站新氧擬美上市。 https://bit.ly/2V6TIiT



●【專訪】瑞信謝琳指港股已「炒過龍」，今年絕非牛市。 https://bit.ly/2GOqykN



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