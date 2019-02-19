亞洲股市：日股下跌　本田汽車偏軟

美股上日假期休市；亞洲主要股市普遍下跌，日本日經225指數早段下跌54點或0.25%，報21,227點。



板塊方面，資訊技術股跌0.6%，工業股跌0.2%，金融及地產股靠穩。個股方面，安川電機跌近3%，日本精工及三井造船齊跌1%。



本田汽車計劃關閉其英國工廠，該工廠擁有約3,500名工人；股價跌0.3%。鈴木汽車亦跌1%，日產汽車逆市微升0.07%。



從事抵押貸款等業務的Aruhi由SBI回購56.33萬股，股價升1%。



大日本住友製藥升1.3%。瑞士信貸將其評級由「跑輸大市」上調至「中性」。



南韓首爾綜合指數跌6點或0.31%，報2,204點。鮮京化學挫5.5%，韓國電路板及榮興鋼鐵齊跌2.8%，三星電子亦跌1%。



澳洲悉尼普通股指數則升16點或0.27%，報6,187點。板塊方面，資訊技術股升近2%，金融及公用事業股分別升0.7%及0.4%。個股中，薩納杜礦業揚升4.7%，WiseTech Global升3.8%。

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