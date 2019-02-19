全球經貿戰：中美第7輪磋商　美農業部不單要購買承諾

國務院副總理劉鶴應邀訪問華盛頓，於周四至周五(21至22日)與美國貿易代表萊蒂澤、財政部長姆紐欽舉行第7輪中美經貿高級別磋商。



外電報道，美國農業部副部長Steve Censky周一在行業會議上表示，隨着3月1日休戰期限日益臨近，兩國貿易談判的節奏已經加快。



美國農業部團隊上周參與了在北京的貿易談判。Censky表示，關於上周農業部分的貿易談判，雙方縮小了差距，但還有很長的路要走。美國的目標不僅是獲得一些購買承諾，還要真正實現長期必要的基本結構改革。



他指出，美國希望中國落實在世界貿易組織框架下承諾的小麥、玉米和大米的關稅配額，並希望看到中國將有一個正常運作的生物技術批准程序；在動物藥物，獸藥和激素方面遵守國際標準。



他相信，雙方本周不會解決所有問題，但如果可以縮小差距，那將是積極的。





－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

